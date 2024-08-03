Artvin’ın şifalı bitkileri markalaşıyor

TÜRKİYE ve Avrupa'nın en zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafyalarından birinde yer alan Artvin'de önemli bir merkez açıldı. Tıbbi ve aromatik bitkiler sahasında Türkiye'nin ihtisas üniversitesi seçilen Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde TABMER Bitki İşleme Tesisi kuruldu. Artvin'in bitkilerinin toplanması, kurutulması ve endüstriyel olarak işlenmesini sağlıyor. Toplanan bitkiler bu tesiste işlenerek tıbbi ve kozmetik ürünlerine dönüştürülerek Çoruh markalı ürünlerle piyasaya arz edilecek. Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin "Üniversitemiz son 3 yılda tıbbi ve aromatik bitkiler alanında çalışmalar ortaya koydu. Türkiye'nin ilk tıbbi ve aromatik bitki merkezini açtık" dedi.