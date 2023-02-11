Arzu Apartmanı’ndan peş peşe 8 kurtuluş

Asrın felaketinde, yürekleri ısıtan mucize kurtuluşlar peş peşe sürüyor.Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı Arzu Apartmanı'nın enkazında, birinci katta karşılıklı ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz altında olduğunu değerlendiren ekipler, buradaki kurtarma faaliyetlerini iş makinelerinin de yardımıyla titizlikle yürüttü.Ekipler, uzun uğraşlar sonucu depremin 102'nci saatinde Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve Dilan Oktay'ı (19) depremden 102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı depremzedeler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Oktay ailesinin karşı dairesinde yaşadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat Kılınç çifti de depremden 107 saat sonra bulundukları yerden kurtarıldı. Kılınç çifti enkazdan çıkarılıp sedye ile ambulansa götürülürken çevredekilere el salladı.Kılınç çiftinin üniversite öğrencisi olan kızları Sude, ailesinin enkazdan çıkarılışını büyük mutlulukla takip etti. Kurtarma operasyonunun ardından ekipler ve depremzede yakınları birbirine sarıldı.