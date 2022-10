Arzu öğretmeni öldürten kocası çıktı

İstanbul Fatih'te 18 yıl önce 10 yaşındaki kızının gözleri önünde başından iki kurşunla vurularak öldürülen müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik cinayetindeki sır perdesi ortadan kalktı. Cinayeti öğretmenin eşi Şerafettin Çelik'in azmettirmesiyle arkadaşı Erkan C.'nin işlediği ortaya çıktı.İstanbul Fatih Ördekkasap Mahallesi Karakeçili Sokak'ta 5 Mayıs 2004 günü sabah saat 06.30 sıralarında müzik öğretmeni Arzu Nihan Çelik, kapısına gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından iki kurşunla vurularak öldürüldü. Olayı gören öğretmenin 10 yaşındaki kızı N.Ç. şok geçirdi. Hastaneye götürülen küçük N.Ç.'ye tıbbi müdahale yapılarak sakinleştirici ilaçlar verildi. Komşular, öldürülen öğretmen ile kocası arasında iki gün önce şiddetli bir kavga meydana geldiğini ve o günden beri de kocası Şerafettin Çelik'in eve gelmediğini söylediler. Polise annesini öldüren katillerin eşkâlini veren küçük N.Ç., zanlıların eldiven taktığını söyledi.Cinayetin işlendiği yıl konuyla ilgili basına çıkan haberlerde öğretmenin eşi Şerafettin Çelik'in 1999'da narkotik polisi tarafından aranan şüphelilerden olduğu, 2003'te Hollanda'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edildiği ve olaydan bir ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. O dönem ifadesi alınan Şerafettin Çelik'in cinayet sırasında evde bulunmadığı öğrenilmişti. Yapılan tüm çalışmalar sonucu cinayetin üzerindeki sır perdesi bir türlü aralanmamıştı.Aradan geçen 18 yılın ardından geçtiğimiz çarşamba günü Samsun Cinayet Büro Amirliği'ne giden Erkan C. (52), vicdan azabına dayanamadığını söyleyerek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Erkan C., cinayeti azmettirenin ise öğretmenin kocası Şerafettin Çelik olduğunu, cinayeti bir arkadaşı ile beraber işlediğini belirtip, "Kadın kapıyı açınca önce ben bir el ateş ettim, ardından C.Ö. silahı aldı, o da bir el ateş etti" dedi.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Erkan C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Azmettirici olduğu öne sürülen ve 2006'da cinayetten şüpheli olarak gözaltına alınıp serbest kalan Şerafettin Çelik'in ise 2019'da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Polis, bahsi geçen diğer şüpheli C.Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürüyor.