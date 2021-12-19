Arzu’nun katilinin cezası onandı

Muharrem Coşkun'un Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen Tasarlayarak Adam Öldürmek suçundan müebbet hapis cezası Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi'nce onandı. Arzu Aygün'ün avukatı Özlem Sezgin Azal, Muharrem Coşkun'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini bu nedenle dosyayı Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.

Samsun'un merkez Atakum ilçesindeki eski sevgilisi Arzu Aygün'ü evinden alıp yaklaşık 3 kilometre mesafede silahla öldürüldükten sonra 71 kilometre uzaklıktaki Terme sahiline çuval sarıp atan katil zanlısı Muharrem Coşkun'a Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada verilen 'tasarlayarak adam' öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

NE OLMUŞTU?

Atakum ilçesinde 17 Aralık 2020 günü, 2 çocuk annesi Arzu Aygün, eski sevgilisi Muharrem Coşkun ile birlikte Samsun'daki evinden otomobil ile ayrıldı. Kızı, annesi Arzu Aygün'den uzun bir süre haber alamayınca dedesi ile birlikte 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aile ayrıca atv'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak kızlarının izinin sürülmesini istedi. 3 gün süren yayında suçlamaların yöneltildiği Muharrem Coşkun, gözaltına alındı.

Evli olduğu öğrenilen katil zanlısı Coşkun, 42 gün sonra verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Aygün'ün cesedi, Samsun'un Terme ilçesi Gökçeağaç mevkiinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Arzu Aygün'ün Avukatı Özlem Sezgin Azal, " Yerel mahkemenin verdiği karara karsı TCK 47. Maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle istinaf başvurusunda bulunduk. Bölge İstinaf Mahkemesi Yargıtay yolu acık olmak üzere istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Sanık Muharrem Coşkun'un ağırlaştırılmış müebbet cezası alması için kararı Yargıtay'a taşıyacağız. Dosya kapsamlı olarak ele alındığında her türlü şüpheden uzak bu cinayetin planlı ve tasarlanarak islendiği acık ve nettir" dedi.