"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;
SORU: Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?
A- Güneyi
B- Batısı
C- Kuzeyi (CEVAP)
D- Doğusu