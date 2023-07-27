Haberler Yaşam Haberleri "Aşağı Mısır" olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?
Giriş Tarihi: 27.7.2023 21:36 Son Güncelleme: 27.7.2023 21:36

"Aşağı Mısır" olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 27 Temmuz 2023 Perşembe günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır’ın neresidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 27 Temmuz 2023 Perşembe günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;

SORU: Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?

A- Güneyi
B- Batısı
C- Kuzeyi (CEVAP)
D- Doğusu


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"Aşağı Mısır" olarak adlandırılan bölge, Mısır'ın neresidir?
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