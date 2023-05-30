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Giriş Tarihi: 31.5.2023

Aşağılandığımı hissettim

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Aşağılandığımı hissettim
İstanbul Sultangazi'deki seçim kutlamalarında "Reis" diye slogan attığı için ekmek almaya girdiği fırında, "İtlere ekmek satmıyoruz" diye hakaret edilerek kovulan 16 yaşındaki Musab Bin Ümeyir Aksoy, SABAH'a konuştu. Aksoy yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:
"Sokakta kutlama vardı, ben de ortamın sevincini görünce 'Reis' diye bağırmıştım. Fırındaki K.Y. bunu duydu. Fırına girince bana 'İtlere ekmek satmıyoruz' deyip kovdu. Oysa ben dışarıda 'Reis' diye bağırdım, kendisi bunu çarpıtarak içeride bağırdığımı söyledi. Dükkândan hemen çıktım, başka yerden ekmeği aldım, eve gittim. Babama olanı anlattım. Babamla birlikte konuşmak için oraya gittik ama daha felaketiyle karşılaştık. Bize bıçak çekti. Dışarı çıkmasaydık fırlatacaktı. Aşağılandığımı hissettim. Esnafın tarafsız olması lazım." Baba Bayram Aksoy da "Erdoğan'ı seviyorum. Partinin hem üyesi hem de seçmeniyim. Bize bıçakla saldırdı. Sonuna kadar bu olayın takipçisiyiz" dedi.

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Aşağılandığımı hissettim
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