Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de asansör faciası: Ferzinde Sevik metrelerce yükseklikten zemine çakıldı!
Giriş Tarihi: 14.8.2024 15:36 Son Güncelleme: 14.8.2024 15:41

Hakkari'de asansör faciası: Ferzinde Sevik metrelerce yükseklikten zemine çakıldı!

Hakkari'de inşaatı devam eden Cumhuriyet İlköğretim Ortaokulu'nda çalışan 50 yaşındaki 6 çocuk babası inşaat işçisi Ferzinde Sevik bir anda dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen Sevik, yaşamını yitirdi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de asansör faciası: Ferzinde Sevik metrelerce yükseklikten zemine çakıldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesinde inşaatı devam eden Cumhuriyet İlköğretim Ortaokulu inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybeden Sevik metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Hakkari'de asansör faciası: Ferzinde Sevik metrelerce yükseklikten zemine çakıldı!
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