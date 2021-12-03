Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Çukurdere Sokaktaki yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.
İnşaatın bekçiliğini yapan Hakkı Sevindik, dengesini kaybedip birinci kattan asansör boşluğuna düştü. İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Sevindik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hakkı Sevindik'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.