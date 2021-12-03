Haberler Yaşam Haberleri Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
Giriş Tarihi: 3.12.2021 09:28 Son Güncelleme: 3.12.2021 09:47

Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

Konya’da bekçilik yaptığı inşaatta dengesini kaybedip, birinci kattan asansör boşluğuna düşen 61 yaşındaki Hakkı Sevindik hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Çukurdere Sokaktaki yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi.

İnşaatın bekçiliğini yapan Hakkı Sevindik, dengesini kaybedip birinci kattan asansör boşluğuna düştü. İşçilerin görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonucu Sevindik'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hakkı Sevindik'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li meclis üyeleri sus pus oldu! Yalova Belediyesi'nde bu kez de şaibeli arsa devri skandalı
Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
CHP’li belediyede işçi kıyımı sürüyor! SMS’le 90 işçiyi daha kovdu
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Araçta saklambaç oyunu! SABAH iddiaların peşine düştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Asansör boşluğuna düşen bekçi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA