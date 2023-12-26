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Giriş Tarihi: 26.12.2023 04:49

Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarının çalıştığı iş yerine ziyarete giden Bünyamin K. (17), 2'nci kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı

DHA
Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede çalışan arkadaşlarını ziyarete giden Bünyamin K., iddiaya göre, 2'nci katta dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Bünyamin K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bünyamin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Asansör boşluğuna düşen genç ağır yaralandı
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