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Giriş Tarihi: 4.1.2024 09:34 Son Güncelleme: 4.1.2024 09:41

Asansörde ezerek öldürdü… O cani gözaltına alındı

İstanbul’da bir sitenin asansöründe gördüğü kediyi ezerek öldüren cani yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Asansörde ezerek öldürdü… O cani gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 1 Ocak Pazartesi gecesi saat 03.25 sıralarında Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Bir kişi, bindiği asansördeki kediyi ezerek öldürdü. Olayı gerçekleştiren ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen 29 yaşındaki İ.K., Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Pınar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde "Acımasızca ve Zalimce Muamele (Hayvan Öldürmek)" suçundan yakalanarak gözaltına alındı ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyede sevk edildi.

İstanbul'da asansörde ezerek kedi öldüren cani kamerada

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Asansörde ezerek öldürdü… O cani gözaltına alındı
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