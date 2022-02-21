Haberler Yaşam Haberleri Asansörlerin ana kartlarını çalıyordu... Mesleği şaşırttı
Giriş Tarihi: 21.2.2022 18:31 Son Güncelleme: 21.2.2022 20:10

Asansörlerin ana kartlarını çalıyordu... Mesleği şaşırttı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Asansörlerin ana kartlarını çalıyordu... Mesleği şaşırttı

İstanbul’da girdiği apartmanlarda asansör ana kartlarını çalan bir kişi yakalandı. Şüphelinin asansör tamir işleri yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul Polisi; Maltepe İlçesine bağlı farklı mahallelerde asansör ana kartlarının çalınması üzerine harekete geçti. Altı farklı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.M. (44) isimli şüphelinin olaylarda kullandığı araç belirlendi. Şüphelinin bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı ve alışveriş yaptığı tespit edildi. Tespitler neticesinde adresi belirlenen S.M. kısa sürede yakalandı ve üzerinden iki adet çalıntı asansör ana kartı çıktı. Ayrıca şüphelinin "Hırsızlık" suçundan ötürü kaydının olduğu ve şüphelinin asansör tamir işleri yaptığı ortaya çıktı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Asansörlerin ana kartlarını çalıyordu... Mesleği şaşırttı
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