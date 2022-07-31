Asansörsüz üst geçit vatandaşı bezdirdi

Fatih ile Eyüpsultan ilçelerini birbirine bağlayan ve metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşımın kesişme noktası olan Ayvansaray üst geçidinde asansör ya da yürüyen merdiven olmaması vatandaşları mağdur ediyor. Metrobüs ve otobüslere ulaşmak için üst geçidi kullanmak zorunda kalan yaşlı vatandaşlar ve ellerinde valiziyle merdivenleri çıkanlar oldukça zorluk yaşıyor. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, SABAH'a konuştu:70 yaşındayım. 2 yıldır bu üst geçidi kullanıyorum. Diz kapaklarım dayanmıyor.72 yaşındayım. Burayı çıkarken çok zorlanıyorum.Bende bel fıtığı var. Çıkarken oldukça zorluk çektim. Buraya bir asansör mutlaka yapılmalı.