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Giriş Tarihi: 31.7.2022

Asansörsüz üst geçit vatandaşı bezdirdi

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Asansörsüz üst geçit vatandaşı bezdirdi
Fatih ile Eyüpsultan ilçelerini birbirine bağlayan ve metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşımın kesişme noktası olan Ayvansaray üst geçidinde asansör ya da yürüyen merdiven olmaması vatandaşları mağdur ediyor. Metrobüs ve otobüslere ulaşmak için üst geçidi kullanmak zorunda kalan yaşlı vatandaşlar ve ellerinde valiziyle merdivenleri çıkanlar oldukça zorluk yaşıyor. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, SABAH'a konuştu: Osman Kılıç: 70 yaşındayım. 2 yıldır bu üst geçidi kullanıyorum. Diz kapaklarım dayanmıyor. Mahmut Türkçü: 72 yaşındayım. Burayı çıkarken çok zorlanıyorum. Emine Ertaş: Bende bel fıtığı var. Çıkarken oldukça zorluk çektim. Buraya bir asansör mutlaka yapılmalı.

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Asansörsüz üst geçit vatandaşı bezdirdi
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