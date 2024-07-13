Asansörün altında kalan müezzin son yolculuğuna uğurlandı

9 Temmuz Salı günü saat 15.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Ömer Tüfekçi Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, camide müezzin olarak görev yapan Bahri Sayhan(37), camide bulunan engelli asansörünün altına sıkışan tahta parçalarını almak isterken asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından 4 çocuk babası Sayhan'ın cenazesi, Beyoğlu'nda bulunan Hacı Ahmet Yayla Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Bahri Sayhan'ın eşinin, olayda ihmal olduğu gerekçesiyle sorumlu kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

ASANSÖRÜN ALTINDA KALAN PARÇALARI ALMAK İSTEMİŞ

Yaşanan olayla ilgili konuşan Avukat Nureddin Tuğluk, "5 Temmuz tarihinde cami imamıyla birlikte bir başka camiden, orada kullanılmayan bir Tv ünitesini, görev yaptıkları Ömer Tüfekçi Camisi'nde kullanmak için getiriyorlar. Tv ünitesini zemin kattan engelli asansörüne yüklüyorlar ve -1. kata indirmek istiyorlar. Tv ünitesi asansöre sığmayınca geçici süreyle orada bırakıyorlar. Daha sonrasında tv ünitesini asansörle birlikte aşağıya düşüp parçalandığını fark ediyorlar. Asansörün yerden 15-20 santimetre yukarıda durduğunu tespit ediyorlar. Daha sonra cami müezzini Bahri Sayhan asansörü cemaatinde talebiyle, tekrar faaliyete geçirmek için, içeride kalmış TV ünitesi parçalarını temizlemek istiyor. Asansörün altında kalan boşluktaki malzemeleri temizlerken, asansörün kendiliğinden aşağıya düşmesiyle altında sıkışarak maalesef çıkamıyor. Cemaatten bir kişi durumu fark edip polislere haber veriyor. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Bahri Sayhan'ın hayatını kaybettiğini tespit ediyorlar. Daha sonra çağırılan asansör bakım ekibi asansörü yukarı kaldırıyor ancak o zaman Bahri Sayhan sıkıştığı yerden çıkarılıyor. Bu şekilde kendisi maalesef can veriyor. Eşi bu olayla ilgili ihmali bulunan kişi veya kurumlardan şikayetçi oldu. Biz söz konusu durumun takipçisi olacağız" dedi.