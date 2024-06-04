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Giriş Tarihi: 4.6.2024 14:56 Son Güncelleme: 4.6.2024 15:20

Asansörün aynasına böyle zarar verdi

Körfez Yarımca Üst Geçidi'nde inşa edilen asansöre binen kişi, sprey boya ile kabin içindeki aynayı boyadı.

ABBAS ÇAKAR
Asansörün aynasına böyle zarar verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentin birçok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler, kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Yaptıkları akıl almaz hareket ve davranışlarla hem kamuyu zarara uğratan hem de dezavantajlı grupların günlük yaşamını sıkıntıya sokan kişiler, bu kez Körfez Yarımca'da ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, asansöre binen kişilerden birinin anlamsız şekilde kabin içindeki aynayı sprey boya ile boyadığı görülüyor. Yine görüntülerde, asansör içinde kamera olduğunu fark eden kişilerin buna rağmen anlamsız davranışlarını sergilemekten geri kalmadığı anlar yer alıyor. Asansördeki kişinin sprey boya ile aynayı boyarken, arkasındakinin de bu çirkin hareketi cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Asansörün aynasına böyle zarar verdi
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