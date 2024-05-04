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Giriş Tarihi: 4.5.2024 14:52 Son Güncelleme: 4.5.2024 14:53

Asayiş polisi dolandırıcılık çetesini çökertti: 10 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişilik dolandırıcılık çetesi çökertildi. Çete üyelerinin "kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla Milli Emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri" vaadiyle mağdurları yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Asayiş polisi dolandırıcılık çetesini çökertti: 10 tutuklama

Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçlarına yönelik 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Suç örgütü elebaşı olmakla suçlanan M.Ö'nün de bulunduğu 18 şüpheli, İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınla yakalandı.

25 MİLYON LİRA DOLANDIRDILAR

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda sahte dekont ve doküman, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyaları, dijital materyaller ve 2024 model bir araç ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilenlerden ise 10'u tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin "kamu kurum ve kuruluşlarında yüksek mevkide tanıdıkları vasıtasıyla Milli Emlak arazilerini uygun fiyatla satışa sunabilecekleri" vaadiyle mağdurları yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları öğrenildi.

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Asayiş polisi dolandırıcılık çetesini çökertti: 10 tutuklama
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