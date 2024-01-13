Haberler Yaşam Haberleri Asayiş polisi fuhuş çetesini çökertti
Giriş Tarihi: 13.1.2024 11:16 Son Güncelleme: 13.1.2024 12:03

Asayiş polisi fuhuş çetesini çökertti

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yurt dışından getirdikleri yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteyi düzenlediği operasyonla çökertti. Operasyonda 3 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çete lideri ve beraberindeki 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Asayiş polisi fuhuş çetesini çökertti

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yapmaya aracılık ettiği, yer ve imkan sağladığı yönünde yapılan fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama-şantaj-tehdit suçlarından uzun süredir takip ettikleri fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyon kapsamında; grubun liderliğini üstlenen S.D. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan fuhuş çetesinin zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen toplam 7 mağdur kadının kurtarıldığı ve yabancı olanların ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemi gereği İl Göç İdarisi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

İşlemleri tamamlanan S.D, Ü.A. VE S.S. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Asayiş polisi fuhuş çetesini çökertti
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