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Giriş Tarihi: 7.3.2024 15:55

Asayiş polisi suçlulara göz açtırmıyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için 138 adrese şok baskınlar düzenledi. Baskınlarda 266 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Asayiş polisi suçlulara göz açtırmıyor

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diğer şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri personelinin de katılımıyla 5-6 Mart tarihleri arasında, aranan şahısları yakalamaya yönelik sabit ve hareketli uygulamalar gerçekleştirerek çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, tam 138 farklı adrese baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 266 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon anı havadan polis helikopteriyle de görüntülendi. Yapılan açıklamada, operasyonların ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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Asayiş polisi suçlulara göz açtırmıyor
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