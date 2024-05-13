Asayiş polisinden 450 personelle şafak operasyonu: 77 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis ve aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik pazar sabahı operasyon gerçekleştirildi.
Merkez ve dış ilçelerde görev yapan 450 personelin katılımıyla sabah saat 06:00'da eş zamanlı olarak 124 adrese baskın düzenlendi.
Kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 77 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.