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Giriş Tarihi: 13.5.2024 09:41 Son Güncelleme: 13.5.2024 10:22

Asayiş polisinden 450 personelle şafak operasyonu: 77 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aranan şüphelilere yönelik 450 personelin katılımıyla şafak operasyonu gerçekleştirildi. Baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheli yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Asayiş polisinden 450 personelle şafak operasyonu: 77 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri koordinesinde kent genelinde hakkında kesinleşmiş hapis ve aranması olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik pazar sabahı operasyon gerçekleştirildi.

Merkez ve dış ilçelerde görev yapan 450 personelin katılımıyla sabah saat 06:00'da eş zamanlı olarak 124 adrese baskın düzenlendi.

Kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 77 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edildi.

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Asayiş polisinden 450 personelle şafak operasyonu: 77 gözaltı
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