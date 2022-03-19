Asayiş polisinden dev operasyon: 22 kadın hırsız gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışması neticesinde 5 yılda evde gerçekleşen 10 bin 821 hırsızlık olayı 751'e düşerek yüzde 95 azaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen başarılı çalışma ve operasyonlarla, evden hırsızlık olayı vatandaşın kabusu olmaktan çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, çalışmasında kadınların örgütlü şekilde Ankara'da 17, çevre illerde 5, toplam 22 evden hırsızlık gerçekleştirildiği tespit etti.
1071 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ TEK TEK İNCELENDİ
Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üçlü ve dörtlü gruplar halinde evden hırsızlı gerçekleştiren kadın hırsızları, 3 ay süreyle teknik ve fiziki olarak adım adım takip etti. Asayiş şube ekiplerinin 1071 kamera görüntüsünü izleyerek tespit ettiği kadın hırsızların evlere nasıl girdiğine SABAH ulaştı.
Hırsızlar, boş dairleri tespit etmelerinin ardından "dil düşürme" yöntemiyle kapıyı açmaya denedi. Kapıları kilitli olanı pas geçen hırsızlar, tespit ettikleri diğer dairelerin kilitli olamayan kapısını saniyeler içinde açarak direk yatak odasına yöneldi ve ziynet, değerli eşya ile paraları alıp çıktı.
MESLEK HALİNE GETİRMİŞLER
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalarını tamamlamasının ardından 45 ekip 150 polisle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 22'si kadın 24 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin evlerde yaptığı aramada hırsızlık olaylarında kullandıkları malzemeler ile çaldıkları bazı eşyalar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ağırlıklı evden hırsızlık olmak üzere toplam 389 suç kayıtlarının olduğu ve suç işlemeyi meslek haline getirdikleri öğrenildi.
VATANDAŞA ÖNEMLİ UYARI
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, çalışmalar ve başarılı operasyonlarla evden hırsızlık olayını tek haneli sayılara indirmeye uğraşırken vatandaşlara da uyarıda bulundu. Vatandaşların tanımadığı kişilere binanın kapısını açmamasını, açıyorlarsa da kime geldiğini mutlaka sorulması gerektiğini aktardı. Ayrıca, "dil düşürme" yöntemine karşı evden dışarıya çıkarken daire kapısının kitlemeyi unutmamaları noktasında önemli uyarıda bulundu. Şüpheli gördükleri kişi ve kişileri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasını istedi.