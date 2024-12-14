Asayiş’e yeni Avcı Ekip… İkisi de suçla mücadele uzmanı…

İstanbul İl Emniyet Müdürü olan Selami Yıldız'ın atamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki bir çok birimde olduğu gibi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde de yeni bir dönem başlayacak. Geçmişte Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve suç unsurlarına karşı kararlı mücadelesiyle tanınan Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

CEMAL ÜNLÜ

ÇETELERLE BİREBİR MÜCADELE ETTİLER

Oto Hırsızlık Büro Amirliği yapan, çetelere yönelik önemli operasyonlara imza atan ve o dönem hırsızlık suçlarına adeta darbe vuran Cemal Ünlü, 2012 yılında ayrıldığı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yeniden göreve başladıktan sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü olmuş, ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirilmişti. İki görevde de suçların aydınlatılmasında büyük rolü bulunan ve suç unsurlarına karşı gece gündüz demeden mesai harcayan Cemal Ünlü, geçmişte Büro Amirliği yaptığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

HAKAN ÖZTÜRK

SELAMİ YILDIZ'IN TAKDİRİNİ KAZANDI

Atamalarla birlikte; İstanbul'da 4.5 yıldır Asayiş Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve tek bir fail-i meçhul cinayet bırakmayan Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü olmasının ardından tıpkı Cemal Ünlü gibi geçmişte Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla görev yapmış ve "Avcı Ekip" içerisinde yer alan bir diğer isim Hakan Öztürk de Asayiş Şube Müdürü oldu. Hakan Öztürk de tıpkı Cemal Ünlü gibi çetelere yönelik önemli operasyonlarda birebir sahada çalışmış, suçla mücadele uzmanı olan başarılı bir Emniyet Müdürü… Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkan Yardımcısı olan Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün ile birlikte o dönem Gasp Büro Amirliği'nde çok sayıda suçu aydınlığa kavuşturan "Avcı Ekip" içerisindeki Hakan Öztürk, 17-25 Aralık süreci sonrasında atandığı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde FETÖ'ye karşı korkusuzca ve kararlılıkla düzenlenen önemli operasyonlarda görev yapmıştı. Disiplini ve titiz mesaisiyle İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın takdirini alan Hakan Öztürk yıllar sonra Beykoz İlçe Emniyet Müdürü olmuş, ardından Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. İki ilçede de görev bilinci ve disiplininden taviz vermeyen Hakan Öztürk, her görevde olduğu gibi başarıyla mesai yaparak sokak suçlarıyla mücadele etti ve son olarak geçmişte Gasp Büro Amirliği'nde mesai yaptığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nün başına geçti.

SELAMİ YILDIZ