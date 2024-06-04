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Giriş Tarihi: 4.6.2024 14:25 Son Güncelleme: 4.6.2024 14:42

Asel, tabutunda kırmızı elbisesiyle son yolcuğuna uğurlandı

Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda rahatsızlanarak hayatını kaybeden Asel Sapdüzen (6) tabutuna konulan kırmızı elbisesiyle son yolcuğuna uğurlandı.

Uğur Yiğit
Asel, tabutunda kırmızı elbisesiyle son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Nuri Yazanel Anaokulunda eğitim gören Asel Sapdüzen okulun çok amaçlı salonunda oturduğu yerde baygınlık geçirdi. Şube öğretmeni ve çevredekiler tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından Asel, okula gelen sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi´ne kaldırıldı. Asel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceza İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan Halime ve Metin Sapdüzen´in 2 çocuğundan en büyüğü olan Asel´in cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Asel´in cenazesi daha sonra kırmızı elbisesinin üzerine konulduğu tabutla Yukarı Tekke Mezarlığı´ndaki Ay Yıldız Cami´nde getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası minik Asel gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

KALP YETMEZLİĞİNDEN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Anaokulunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asel´in yapılan otopsisinden kalp yetmezliğinden öldüğü ortaya çıktı. Kalbinin normalinden daha büyük olduğu belirlenen Asel´in daha önce belirlenen bir hastalığı da olmadığı öğrenildi.

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Asel, tabutunda kırmızı elbisesiyle son yolcuğuna uğurlandı
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