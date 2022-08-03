Asel yoğun bakımdan çıktı

Konya'da, balkondan düşen 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın kalbi, İzmir'de yaşayan adaşı Asel Lina Adıyaman'a nakledilmişti. Asel Lina Adıyaman'ın Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı. Baba Mürsel Adıyaman, "Meleğimizi dualarla yoğun bakımdan çıkardık, dualarla da hastaneden çıkmak nasip olsun inşallah. Bebeğimiz, tüm nakil bekleyen hastalarımıza umut olsun. Emeği geçen tüm doktorlarımızdan Allah razı olsun. Merhamet sahibi bir ailenin sayesinde mucizeye şahitlik ediyoruz. Artık Asel rahat rahat nefes alıp su içecek" dedi.