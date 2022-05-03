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Giriş Tarihi: 3.5.2022 11:19

ASELSAN'dan "Sıfır Atık Projesi"ne destek! Kağıttan cama geçti 150 ton atık önlendi

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ASELSAN’dan Sıfır Atık Projesine destek! Kağıttan cama geçti 150 ton atık önlendi

Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN, çevre duyarlılığı ve atık yönetimi konusunda da örnek adımlar atıyor. alışanlarına yüzde 100 geri dönüştürülmüş camdan üretilen bardak dağıtan ASELSAN, kağıt bardak kullanımı kaynaklı 150 ton atığın önüne geçti. ASELSAN yürüttüğü Sıfır Atık Projesi kapsamında 3 yılda 328 ton plastik, 1312 ton kağıt, 169 ton biyo-bozunur atık, 146 ton cam ayrıştırıldı, 95 ton yemek atığı hayvan barınaklarına gönderildi

ASELSAN, çevreye duyarlı bir teknoloji şirketi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ni israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirgenmesi ve geri kazanımın sağlanması için tüm yerleşkelerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdı.

Proje sayesinde yürütülen çalışmalarla çevreye verilecek zarar azaltılırken, ASELSAN ve ülke ekonomisine katkı sağlandı. Projei kapsamında ASELSAN bünyesinde, 3 yılda, 328 ton plastik, 1312 ton kağıt, 169 ton biyo-bozunur atık, 146 ton cam ayrıştırıldı.

BİR BARDAKLA 150 TON KAZANIM

Çevre kazanımlarını artırmak amacıyla "sıfır atık" prensipleri kapsamındaki uygulamalara bir yenisini daha ekleyen ASELSAN, yerleşkelerdeki kağıt bardak kullanımına 2020 yılı başında son verdi. Tüm çalışanlara yüzde 100 geri dönüştürülmüş camdan üretilen bardak dağıtımı yapıldı. Sadece çay-kahve için kullanılan kağıt bardaklardan bugüne kadar yaklaşık 150 ton atık azaltımı sağlandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamındaki geliştirme çalışmaları çerçevesinde son olarak plastik kaplarda sunulan içeceklerin depozitolu cam şişede sunulmasına başlandı. Böylece yıllık 20 ton plastik atığının oluşması engellendi.

ATIK YEMEKLER PATİLİ DOSTLARA GİTTİ

Projeyle hayata geçirilen "Yemek Atıklarımızı Ayrıştırıyoruz" uygulaması ile hem atıklar azaltıldı hem de hayvan barınaklarına katkı sağlandı.Uygulamayla 3 yılda 95 ton yemek atığı hayvan barınaklarına gönderildi.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni 2019 yılında oluşturan ASELSAN, çevre otoritelerince dünyada en prestijli yarışmalar arasında gösterilen, İngiltere merkezli The Green Awards'da 2021'de ödül aldı.

Şirket, yapımı devam eden ve 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Teknopark binasında uygulanan yeşil çözümlerle de Gold Sertifika almayı hedefliyor.

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ASELSAN'dan "Sıfır Atık Projesi"ne destek! Kağıttan cama geçti 150 ton atık önlendi
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