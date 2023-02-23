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Giriş Tarihi: 24.2.2023

ASELSAN’dan tam teşekküllü çadır kent

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
ASELSAN’dan tam teşekküllü çadır kent
TÜRK savunma sanayiinin gururu ve Türkiye'nin teknoloji üssü ASELSAN, kendi ürettiği soğuğa ve sıcağa dayanıklı çadırlarla, Hatay'da 600 kişi kapasiteli çadır kent kurdu. Duşundan çamaşırhanesine temel ihtiyaç alanlarının, kreşinden mini futbol sahasına kadar sosyal donatıların yer aldığı çadır kentin sağlık çadırında ASELSAN'ın doktoru görev yapıyor. Çadır kentte kalan depremzedeler, "Burada sıcak yuvamızda gibiyiz. Her şey düşünülmüş. Çocuklarımız kreşte, gençlerimiz sporda. ASELSAN'a yürekten teşekkürler" dedi.

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ASELSAN’dan tam teşekküllü çadır kent
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