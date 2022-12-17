Asgari ücret 2023 son toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Asgari ücret 2023 son toplantısı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk iki toplantı gerçekleşirken 3. Toplantı için araştırmalar sürüyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların ardından belli olacak net ve brüt rakam Başkan Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, asgari ücret son toplantı tarihi hakkında merak edilenler…
ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ
Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üçüncü toplantının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.
Geçtiğimiz sene yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 4 kez toplanmıştı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.
2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.
ASGARİ ÜCRET ANKET SONUÇLARI PAYLAŞILDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.
Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması ise şöyle oldu:
"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."