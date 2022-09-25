Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret 2023 zammı için flaş açıklama: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda zam var mı?
Giriş Tarihi: 25.9.2022 15:03

Asgari ücret 2023 zammı için flaş açıklama: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda zam var mı?

Geçtiğimiz Temmuz ayında da zamlanan Asgari ücret ile ilgili geçtiğimiz hafta Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Yeni artışla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin yeni bir değerlendirmeden söz ederken “Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Aralık’ta zam var mı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler, gelen son açıklama ve detaylar.

Asgari ücret 2023 zammı için flaş açıklama: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda zam var mı?

Asgari ücrette yeni zam konusu son günlerde gündemdeki yerini aldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 yılı Ocak zammıyla ilgili müjde veren Bakan Bilgin'in bu açıklamalarıyla beraber "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Aralık'ta zam var mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Bilgin'in asgari ücret zammı açıklaması ve tüm detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'da HAK-İş Konfederasyonu'nu ziyaret etti.

Bakan Bilgin ziyaret sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ NE OLACAK?
Bilgin, "Asgari ücrette artış ne olacak?" sorusuna da "Aralık ayında çıkan tabloya göre bir değerlendirme yapacağız" yanıtını verdi.

Asgari Ücrete 2022 yılında iki kez zam yapıldı. Ocak ayında yapılan % 50'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı. 2022 yılı içerisinde asgari ücrete yapılan zam oranı yapılan son zammın ardından % 80 artış sağlanmış oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asgari ücret 2023 zammı için flaş açıklama: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda zam var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA