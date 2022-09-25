Asgari ücret 2023 zammı için flaş açıklama: Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, yeni yılda zam var mı?

Asgari ücrette yeni zam konusu son günlerde gündemdeki yerini aldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 yılı Ocak zammıyla ilgili müjde veren Bakan Bilgin'in bu açıklamalarıyla beraber "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, Aralık'ta zam var mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte Bakan Bilgin'in asgari ücret zammı açıklaması ve tüm detaylar.