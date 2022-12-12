Asgari ücret tespit komisyonu 2. ve 3. son toplantı tarihleri: 2023 Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Ve 3. son toplantı tarihleri gündemdeki yerini aldı. "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Toplu pazarlık masasında öne çıkan ilk ücret 7 bin 845 lira oldu. Bu kapsamda binlerce kişi detayları merak ediyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? İşte toplantı takvimi ve detaylar.