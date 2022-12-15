Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı tarihi!
Giriş Tarihi: 15.12.2022 10:00

Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı tarihi!

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Toplantı geçtiğimiz gün gerçekleşirken gözler şimdi son toplantı tarihine çevrildi. "Asgari ücret tespit komisyonu 3. Son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Toplu pazarlık masasında öne çıkan ilk ücret 7 bin 845 lira olurken binlerce kişi verilecek son kararı merak ediyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? İşte 3. toplantı tarihi ve detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı tarihi!

Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı tarihi merakla bekleniyor. Pazarlık için kurul geçtiğimiz gün ikinci kez masaya oturdu. Bilindiği üzere yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcileri olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşan komisyon bu yıl üç kez bir araya gelmeyi planlıyordu. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantı tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2023 toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.

Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2023 toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

Üçüncü toplantının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.

Asgari ücret tespit komisyonu saat kaçta toplanıyor, kaç toplantı yapılacak? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2023 toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Geçtiğimiz sene yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 4 kez toplanmıştı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.

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Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı tarihi!
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