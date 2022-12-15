Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı tarihi!

Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı tarihi merakla bekleniyor. Pazarlık için kurul geçtiğimiz gün ikinci kez masaya oturdu. Bilindiği üzere yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcileri olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşan komisyon bu yıl üç kez bir araya gelmeyi planlıyordu. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantı tarihi ve merak edilen tüm detaylar.