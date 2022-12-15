Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. toplantı tarihi!

Asgari ücret tespit komisyonu son toplantı tarihi merakla bekleniyor. Pazarlık için kurul geçtiğimiz gün ikinci kez masaya oturdu. Bilindiği üzere yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcileri olmak üzere toplamda 15 kişiden oluşan komisyon bu yıl üç kez bir araya gelmeyi planlıyordu. Bu noktada ise "Asgari ücret tespit komisyonu 3. ve son toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 3. son toplantı tarihi ve merak edilen tüm detaylar.
ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ
Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üçüncü toplantının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme yaşandığında haberimize eklenecektir.
Geçtiğimiz sene yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 4 kez toplanmıştı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.
2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.