Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? 2023 Asgari ücret tespit komisyonu 2. ve 3. son toplantı tarihleri!

Asgari ücret tespit komisyonu 2. Ve 3. son toplantı tarihleri gündemdeki yerini aldı. "Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Toplu pazarlık masasında öne çıkan ilk ücret 7 bin 845 lira oldu. Bu kapsamda binlerce kişi detayları merak ediyor. Peki, Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? İşte toplantı takvimi ve detaylar.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. İlk toplantı yarın, ikincisi 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren tarafları, taleplerini masaya yatıracak.
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Toplantının saatiyle ilgili bir açıklama ise bulunmuyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Taraflar, toplantıda talep ve tekliflerini iletecek.
İkinci buluşma ise 14 Aralık'ta olacak.
Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek. Görüşmelerin ardından yeni asgari ücret tutarı belirlenecek.
TARAFLAR TEKLİFLERİNİ İLETECEK
Toplantılarda işçi ve işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.
Her yıl olduğu gibi işçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, işveren kesimini ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.
Yeni asgari ücretin ay sonu gelmeden kararlaştırılacağı tahmin ediliyor. 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira olmuştu.