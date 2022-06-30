Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, temmuzda ödenecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar için geri sayım başladı!

"Asgari ücret zamlı maaş ne zaman ödenecek" sorusu Kabine Toplantısı ardından sorulmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve görüşmelerini sürdürüyor. Temmuz zammının açıklamasına sayılı günler kaldı. Çalışanların merak ettiği tek bir soru var: Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz maaşlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Peki, 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınır? İşte cevabı…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplandığını kamuoyu ile paylaştı.
Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alıyor.