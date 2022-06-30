Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, temmuzda ödenecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar için geri sayım başladı!

"Asgari ücret zamlı maaş ne zaman ödenecek" sorusu Kabine Toplantısı ardından sorulmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve görüşmelerini sürdürüyor. Temmuz zammının açıklamasına sayılı günler kaldı. Çalışanların merak ettiği tek bir soru var: Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz maaşlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Peki, 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınır? İşte cevabı…