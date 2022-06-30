Haberler Yaşam Haberleri Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, temmuzda ödenecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar için geri sayım başladı!
Giriş Tarihi: 30.6.2022 09:13 Son Güncelleme: 30.6.2022 09:14

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, temmuzda ödenecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar için geri sayım başladı!

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, temmuzda ödenecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar için geri sayım başladı!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret zammı için komisyon bir araya geldi. Çalışanlar “zamlı asgari ücret ne zaman yatacak” sorusuna yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı olarak değerlendirilen yeni artışın ne zaman geçerli olacağı merak konusu. İşçi ve işverenin ödeme planı için soruluyor: Zamlı asgari ücret ne zaman alınır? İşte, 2022 asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı!

"Asgari ücret zamlı maaş ne zaman ödenecek" sorusu Kabine Toplantısı ardından sorulmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve görüşmelerini sürdürüyor. Temmuz zammının açıklamasına sayılı günler kaldı. Çalışanların merak ettiği tek bir soru var: Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Temmuz maaşlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu. Peki, 2022 zamlı asgari ücret ne zaman alınır? İşte cevabı…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplandığını kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol yer alıyor.

Bakan Vedat Bilgin komisyonda yapılan çalışmaların ve çıkacak kararın 30 Haziran 2022 Perşembe günü sonuç bulmasını beklediklerini söyledi.

Peki, asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz zammı olarak değerlendirilen asgari ücrete zam için komisyon bir araya geldi. Bu noktada temmuz sonunda komisyon toplantısından çıkacak karar yeni asgari ücret zammını belirleyecek.

Zamlı asgari ücretin Ağustos maaşlarına yansıması bekleniyor.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, temmuzda ödenecek mi? Asgari ücret zamlı maaşlar için geri sayım başladı!
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