Asgari ücret zammı 2022 için 2 yeni formül! Hesaplamalar yapıldı: Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için değerlendirmeler devam ediyor. Bilindiği üzere konuyla ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de AK Parti yetkililerinden açıklamalar peş peşe gelmişti. Hal böyleyken ise "2022 Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan bu ücrete uygulanacak 2. Ek zam için iki ayrı formül belirdi. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son dönemde ülke gündemini meşgul eden en önemli konu asgari ücrete uygulanması beklenen ek zam oldu. Konuyla ilgili olumlu açıklamaların ardından vatandaşlar adeta geri sayıma geçti. Enflasyonla mücadele kapsamında bu ücrete zam yapılması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN PRİM VE ENFLASYON FARKI FORMÜLÜ GÜNDEMDE: İŞTE KURUŞU KURUŞUNA 2'Lİ HESAP
Asgari ücret Temmuz zammı için PRİM ve FARK formülü masaya geldi. Hükümet asgari ücret dahil, kamu işçileri, sosyal ödemeler, emekli ve memur maaşları için çok kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. Asgari ücret ne kadar olacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği yeni hesaplar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3 MADDEDE DİKKAT ÇEKEN REFAH ARTIŞI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu 3 ifade dikkat çekti:
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI İLE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI? 2 FORMÜL GÜNDEME GELDİ
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM FARKI
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL: ENFLASYON FARKI
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
TEMMUZ ZAMMI YAPILIRSA ARALIK TOPLANTISINDA YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ ENFLASYON ORANI KISTAS ALINACAK
Bu beklenti gerçekleşirse hesaplanan rakamlara göre asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZHASEKİ'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki asgari ücret, emekli ve memur Temmuz ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Özhaseki, "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.
ÜCRET ARTIŞI HER HALÜKARDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Üçüncü bir seçenek olarak hükümet, ücret artışı-enflasyon artışı sarmalının tetiklenebileceği durumunu kıstas alabilir. Bu durumda asgari ücret artışı Aralık ayına kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber koordineli çalışması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek.
Asgari ücret için ara zam olsun olmasın hangi formül uygulanırsa uygulansın, ücret artışı hiç bir şekilde enflasyon rakamlarının altında kalmayacak.