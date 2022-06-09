Asgari ücret zammı 2022 için 2 yeni formül! Hesaplamalar yapıldı: Asgari ücrete Temmuz’da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz Ocak ayında rekor seviyede bir artış yaşayan bu ücret bilindiği üzere brüt 5.004 TL'ye net 4.253,40 TL'ye yükselmişti. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla düğmeye basıldı. İşveren ve çalışan binlerce vatandaşı ilgilendiren zam oranı merakla bekleniyor. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Asgari ücret zammı için değerlendirmeler devam ediyor. Bilindiği üzere konuyla ilgili olarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de AK Parti yetkililerinden açıklamalar peş peşe gelmişti. Hal böyleyken ise "2022 Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Normal şartlarda yılda bir kez zamlanan bu ücrete uygulanacak 2. Ek zam için iki ayrı formül belirdi. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Son dönemde ülke gündemini meşgul eden en önemli konu asgari ücrete uygulanması beklenen ek zam oldu. Konuyla ilgili olumlu açıklamaların ardından vatandaşlar adeta geri sayıma geçti. Enflasyonla mücadele kapsamında bu ücrete zam yapılması bekleniyor.