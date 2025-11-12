Asgari Ücret Zammı 2026 hesabı başlıyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tahminler

Asgari ücret zammı görüşmeleri için süreç sene sonunda başlıyor. Yeni belirlenecek ücret, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da zam oranının enflasyon beklentileri ve ekonomik göstergeler ışığında belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak ve masadaki asgari ücret zam oranı kaç olacak? merak konusu. İşte, son açıklamalar:
Geçen dönem net 22 bin 104 liraya yükselen asgari ücret için yeniden toplanacak tespit komisyonundan ilk toplantı tarihi bekleniyor. Aralık ayında başlayacak görüşmelerin sonunda yeni zam oranı netleşecek.
İşçi ve işveren tarafının taleplerinin değerlendirileceği görüşmeler öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor:
Geçen dönem asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini anımsatan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik." dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsicileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için bir araya geldi. Üçlü Danışma Kurulu'na Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, ayrıca HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri katıldı.
Komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantının ardından ilk görüşme tarihinin duyurulması bekleniyor.
Öte yandan enflasyon tahminleri ışığında olası zam senaryoları ise şöyle:
Ekonomistlerin ve uzmanların ortak görüşü, 2026 yılı zammının yüzde 28 ila 35 aralığında olacağı yönünde:
Yüzde 28 zam oranıyla yeni asgari ücret 28.294 TL'ye
Yüzde 35 zam oranıyla yeni asgari ücret 29.841 TL'ye
Yüzde 40 zam oranıyla yeni asgari ücret 30.946 TL'ye yükselecek.