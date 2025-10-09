Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret zammı 2026 Ocak | Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, zam senaryoları...
2026 yılı asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Komisyon, son enflasyon verilerini dikkate alarak Ocak ayında yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyecek. 22.104 liralık mevcut ücretin ne kadar artacağı ve hangi senaryonun öne çıkacağı merak konusu oldu. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, zam senaryoları...

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan, 2026'da geçerli olacak asgari ücret zammını bekliyor. Aralık ayında bir araya gelecek Tespit Komisyonu, enflasyon oranlarını ve ekonomik verileri değerlendirerek Ocak itibarıyla uygulanacak ücreti belirleyecek. 22.104 liralık mevcut asgari ücret için masada 6 farklı zam senaryosu bulunuyor. Peki, Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2026 OCAK AYINDA DEĞİŞECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ daha önce yaptıkları açıklamalarda komisyon toplantısına katılmayacaklarını ifade ettiler. Asgari ücret İşsizlik maaşından sosyal ödemelere, isteğe bağlı sigortadan BES kesintilerine kadar pek çok kalemde artışlarda etkili olacak. Asgari ücretteki artışlar çalışan herkesin ocak zammında belirleyici olacak. Bu nedenle tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir süreç.

Brüt asgari ücret 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Bu rakamların ocak ayında değişmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA

Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

YÜZDE 30 ARTARSA

Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA

Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

YÜZDE 40 ARTARSA

Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA

Brüt ücret: 39.008 TL
Net ücret: 33.156 TL

