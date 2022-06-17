ATALAY: ASGARİ ÜCRET ARA ZAM NE KADAR OLACAK?

"Ortada bir rakam yok ama alım gücü düştü. Bugüne kadar biz Aralık ayının dışında asgari ücret için toplanmadık. Ancak şartlar öyle gerektirdi. Biz her ay enflasyon farkının yansıtılmasını istiyoruz"

"Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor."