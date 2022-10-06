Asgari ücret zammı için kritik süreç başladı! Ocak ayı 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Bilindiği üzere asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir belirteç. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak.

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ediyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.

Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...