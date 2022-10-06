Asgari ücret zammı için kritik süreç başladı! Ocak ayı 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammında kritik süreç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen peş peşe açıklamalarla beraber konu ülke gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda ise "Ocak ayı 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamalarda enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşları memnun edecek bir artış sağlanacağı kaydedilmişti. Peki, 2023 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN TALİMATI VERDİ
Dünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor.
Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da ücretliler, emekliler ve memurlar başta olmak üzere alım gücünü artıracak Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.
"GELİRLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"
Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur, emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yıl başında ciddi şekilde yükseltileceğinin altını çizerken, enflasyonun yol açtığı refah kaybının da aşama aşama giderileceğini vurguladı.
HÜKÜMET ADIM ADIM SORUNLARI ÇÖZÜYOR
3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı.
BİRİNCİ GÜNDEM: SÖZLEŞMELİ MEMURLAR İÇİN EYLÜL AYI
500 bini aşkın sözleşmeli memurun beklendiği çalışma tamamlandı. Bu ay içerisinde sözleşmeliye kadro meselesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi kamudaki sözleşmeli personelin kadro meselesi yönünde toplantılarını yaparak çalışmanın son halini Başkan Erdoğan'ın onayına sunacak.
SÖZLEŞMELİLER İÇİN 2 FORMÜL VAR
Sabah Memurlar'ın ulaştığı bilgiye göre; sözleşmeli memurlar için masada iki formül olduğu ifade edilirken, 3 yılını dolduranların direkt olarak kadroya alınması gündemde bulunuyor.
İKİNCİ GÜNDEM: TAŞERON İŞÇİLER İÇİN KASIM AYI
Kamudaki 90 bin taşeron işçisi için çalışmalar Kasım ayında sonuçlanacak.Milyonların beklediği ve kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan vatandaşlar için EYT çalışması teknik olarak biterken detaylar Aralık ayında netleşerek Meclis'e gelecek. Bu yasayla beraber prim günü tam olan 1.5 milyon vatandaşın emekli edilmesi bekleniyor.
Asgari ücret Temmuz zammı ile beraber yaklaşık yüzde 30 artışla 5.500 TL'ye yükseldi. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı boyunca toplantılar yaparak uzlaşma sonrası zam kararını duyuracak.
Bilindiği üzere asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir belirteç. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak.
Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ediyor.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi. Yani bundan sonraki aylarda enflasyon sıfır çıksa bile emekli ve memur maaşlarının bu oranda artması netleşmiş oldu.
Ocak zammı ise Ekim, Kasım ve Aralık ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kesinleşecek. Bununla beraber ekonomistlerin tahminleri ve kurumların yaptığı yıl sonu enflasyon beklenti anketlerine şöyle bir göz atacak olursak...