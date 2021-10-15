Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanıyor?

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.