Haberler Yaşam Haberleri Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?
Giriş Tarihi: 5.10.2022 22:37 Son Güncelleme: 5.10.2022 22:37

Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Bilgin Asgari ücret zammına ilişkin soru gelmesi üzerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin’in açıklamaları sonrasında Asgari Ücret zammı son dakika bilgilerine erişmek isteyenler “Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL? olacak sorularına ilişkin bilgi ve detaylar.

Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?

Asgari Ücret zammı son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı TRT Haber canlı yayınında Asgari ücretle ilgili detaylar paylaştı. Bu açıklamalar sonrasında detayları merak edenler "Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE KADAR, KAÇ TL, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? sorusu yanıtları ve Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarından detaylar şöyle;



ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Bakan Vedat Bilgin canlı yayında Asgari ücret ile ilgili olarak; "Geçen Aralık sonunda yapılan Asgari ücret düzenlemesi tarihsel nitelikte bir adımdır. Sadece yüzde 50 oranında bir zam yapılmış olması değil. Burada köklü olan Asgari ücret ve o düzeydeki ücretlerin vergi dışında bırakılmasıdır." İfadelerini kullandı. Bakan Bilgin yapılacak olan zamma ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.



İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından bazı satır başları;

Türkiye, bir Türk dünyanın neresinde olursa olsun onun elinden tutuyor. Bu süreçte devlet ve toplum arasında bir güven oluştu. Türkler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar kendilerini yalnız hissetmiyorlar.



Salgın sürecinden sonra dünyada olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Hammadde kaynaklarının üretim alanlarında sorunlar ortaya çıktı. Bu dönemde ulaşım ve tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıktı. Tüm bunların yoğun olarak yaşanması, dünyanın birçok ülkesinde sorun meydana getirdi.

EYT sorununu çözmek için çalışıyoruz. Kaç kişiyi kapsadığını çalışma tamamlandığı zaman açıklayacağız.



Enflasyona dair sorunları ancak büyüyerek çözebiliriz. İstihdam oranlarındaki artış büyümenin sürdüğünün göstergesi.

Üretim sürecine katılım projesi yürütüyoruz.



TAŞERON İŞÇİLER İÇİN NE YAPILACAK?

Taşeron işçi çalışmasını Kasım ayı içerisinde sonuçlandıracağız.

90 bin işçinin kadroya alınması çalışmalarımız sürüyor.

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Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?
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