Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?

Asgari Ücret zammı son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı TRT Haber canlı yayınında Asgari ücretle ilgili detaylar paylaştı. Bu açıklamalar sonrasında detayları merak edenler "Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Asgari ücret zammı belli oldu mu? sorusu yanıtları ve Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarından detaylar şöyle;
Bakan Vedat Bilgin canlı yayında Asgari ücret ile ilgili olarak; "Geçen Aralık sonunda yapılan Asgari ücret düzenlemesi tarihsel nitelikte bir adımdır. Sadece yüzde 50 oranında bir zam yapılmış olması değil. Burada köklü olan Asgari ücret ve o düzeydeki ücretlerin vergi dışında bırakılmasıdır." İfadelerini kullandı. Bakan Bilgin yapılacak olan zamma ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.
Salgın sürecinden sonra dünyada olağanüstü bir ekonomik dalgalanma oldu. Hammadde kaynaklarının üretim alanlarında sorunlar ortaya çıktı. Bu dönemde ulaşım ve tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıktı. Tüm bunların yoğun olarak yaşanması, dünyanın birçok ülkesinde sorun meydana getirdi.
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