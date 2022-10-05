Asgari Ücret zammı son dakika: Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?

Asgari Ücret zammı son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı TRT Haber canlı yayınında Asgari ücretle ilgili detaylar paylaştı. Bu açıklamalar sonrasında detayları merak edenler "Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar, kaç TL, yüzde kaç olacak?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU, NE KADAR, KAÇ TL, YÜZDE KAÇ OLACAK?

Asgari ücret zammı belli oldu mu? sorusu yanıtları ve Bakan Vedat Bilgin'in açıklamalarından detaylar şöyle;