Haberler Yaşam Haberleri Asgari ücret zammı vatandaşları sevindirdi... ‘Reis yine enflasyona karşı bizi ezdirmedi’
Giriş Tarihi: 22.6.2023 10:40 Son Güncelleme: 22.6.2023 11:45

Asgari ücret zammı vatandaşları sevindirdi... ‘Reis yine enflasyona karşı bizi ezdirmedi’

Asgari ücrete getirilen zam vatandaşları da mutlu etti. İşçi Burak Güneş, “Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu, işçisini enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye getiren Cumhurbaşkanımız’a teşekkür ediyoruz” dedi. İşçi Göksel Hoyrazponar ise, “Devletimize güvenimiz sonsuz. Yaparsa yine Erdoğan yapar ve yaptı da” diye konuştu.

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BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Asgari ücret zammı vatandaşları sevindirdi... ‘Reis yine enflasyona karşı bizi ezdirmedi’

Asgari ücrette Temmuz zammı belli oldu. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL oldu. Bu artış işçi kesimini mutlu etti. Seydişehir ilçesinde yaşayan işçi Burak Güneş (28), "Toplumun her kesimini enflasyona ezdirmeyen ve gerekli maaş artışlarını yapan, kangren haline gelmiş EYT'yi, 3600 ek göstergeyi çözen Reis bugünde biz işçi kesiminin kafasındaki maaş sorununu çözmüştür. Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu, işçisini enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye getiren Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Fabrikada işçi olarak çalışan Ali Yanık (47) ise, "Cumhurbaşkanımız yine gerekeni yaptı. Beklediğimizin üzerinde bir artış oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. 2 yıl öncesine kadar 2-3 bin TL maaş alırken şimdi 11 bin liralara çıktık. Devletimiz enflasyona karşı bizi ezdirmemek için mücadele ediyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Güçlü Türkiye güçlü liderle olur. Reisimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İşçi Göksel Hoyrazpınar (53) ise, "Türkiye yüzyılı hızlı başladı. Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Verilebilecek en iyi zamlardan biri verildi. Hem enflasyonla mücadele ediliyor hem de biz işçi kesimini düşünüyorlar. Devletimize güvenimiz sonsuz. Yaparsa yine Erdoğan yapar ve yaptı da " ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret zammı vatandaşları sevindirdi... ‘Reis yine enflasyona karşı bizi ezdirmedi’
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