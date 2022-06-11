Milyonlarca asgari ücretlinin gündeminde yer alan temmuz zammı konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin'in değerlendirmeleri yeşil ışık yakıyor. Bu noktada her gün arama geçmişlerinin ilk konusu "asgari ücret ara zam var mı, ne kadar olacak?" soruları oluyor. Ocak ayında yansımaya başlayan rekor zammın ardından enflasyon verisi ardından değerlendirilen asgari ücret ek zam temmuzda yanıt bulacak. Peki, 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve haberleri…
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?
Asgari ücret zammının emekli ve memur zammı ile birlikte temmuzda değerlendirilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalar konu hakkında çalışmaları şekillendiriyor.
Vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki çalışmaların başladığı geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
Peki, 2022 asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Öte yandan 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 3 MADDEDE DİKKAT ÇEKEN REFAH ARTIŞI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu 3 ifade dikkat çekti:
1. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.
2. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.
3. Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.
MAYIS AYI ENFLASYON ORANI İLE 5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre;
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64,
5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14,
5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.
Merkez Bankası'nın yüzde 2,97'lik Haziran ayı enflasyon beklentisine göre Temmuz zammı hesaplandığında;
6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,67,
6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 32,17,
6 aylık memur zammı yüzde 39,17 oldu.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI YAPILACAK MI? 2 FORMÜL GÜNDEME GELDİ
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 1. FORMÜL: PRİM FARKI
Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.
ASGARİ ÜCRET OCAK 2022 NET HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 5.004,00
SGK PRİMİ %14 700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 50,04
KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40
Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.
ASGARİ ÜCRET İÇİN 2. FORMÜL: ENFLASYON FARKI
Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak. Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte milyonların en çok merak ettiği o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse;
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE HESAPLANAN NET ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET 6.989,1
SGK PRİMİ %14 978,47
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89
KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72
TEMMUZ ZAMMI YAPILIRSA ARALIK TOPLANTISINDA YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ ENFLASYON ORANI KISTAS ALINACAK
Bu beklenti gerçekleşirse hesaplanan rakamlara göre asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.940,72 TL olacak. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.
AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZHASEKİ'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki asgari ücret, emekli ve memur Temmuz ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Özhaseki, "Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır" dedi.
ÜCRET ARTIŞI HER HALÜKARDA ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Üçüncü bir seçenek olarak hükümet, ücret artışı-enflasyon artışı sarmalının tetiklenebileceği durumunu kıstas alabilir. Bu durumda asgari ücret artışı Aralık ayına kalacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber koordineli çalışması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan son kararı verecek.
Asgari ücret için ara zam olsun olmasın hangi formül uygulanırsa uygulansın, ücret artışı hiç bir şekilde enflasyon rakamlarının altında kalmayacak.
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