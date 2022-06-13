ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Öte yandan 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam gelecek mi, asgari ücret zammı ne kadar olacak' soruları emekli ve memur Temmuz zammı yaklaşırken en çok arananlar arasında yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret ile çalışan işçi, emekli ve memur başta olmak üzere Temmuz zammıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek, ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini söyledi.