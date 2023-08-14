Asgari ücretliye kredi verme konusunda bankaların maaş durumu, kredi limiti gibi konuları yakından incelemek gerekiyor. Kredi şartlarını sağlayan asgari ücret çalışanları bankalardan kredi alabilir. Bununla birlikte kredi geri ödemesi, şartları ve daha birçok faktör bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Asgari ücretliye ne kadar kredi çıkar, asgari ücretli ne kadar kredi çekebilir sorularına yanıt arayan birçok asgari ücretli çalışan bulunuyor.

Asgari Ücretliye Ne Kadar Kredi Çıkar?

Günümüzde birçok kişi bankalardan alınacak olan kredilere gereksinim duymaktadır. Asgari ücretli için de bankaların kredi olanakları bulunmaktadır. Ancak her banka aynı limitlerde ve şartlarda kredi imkanı sunmuyor. Aranan şartlara sahip olmayan kişilerin kredi alma gibi bir şansı bulunmamaktadır. Asgari ücret alınabilecek en düşük maaş tutarı olarak hesaplanır. Bu tutarın hesaplanırken konut, gıda ve sağlık gibi ihtiyaçların güncel fiyatları üzerinden belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret günlük bazda hesaplansa da aylık olarak ödenmektedir.

Asgari Ücretli Çalışan İçin Kredi Şartları

Bankaların kredi verme aşamasında dikkat ettikleri en önemli unsur maaş tutarıdır. Asgari ücretliler de dahil olmak üzre tüm çalışanların kredi alabilmeleri maaş miktarına göre belirlenen faktörlerdendir. Asgari ücretli olan kişilerin kredi alabilmeleri için genel olarak şu şartları sağlamaları gerekmektedir:

Kişinin 18 yaş üzerinde olması gerekir.

Bankanın kredi üst yaşından daha büyük olması önemlidir.

Kredi notunun düşük olması önemlidir.

Var olan kredi notunun mutlaka banka tarafından belirlenen taban puandan düşük olmaması gereklidir.

Banka şubesinden kredi kullanılacak ise mutlaka gelir belgesi bulundurmak gerekir.

Asgari ücretli çalışanların bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabilmesi için mutlaka bu şartları taşımaları gerekiyor.

Asgari Ücretle Kredi Üst Sınır Hesaplama

Asgari ücret ile kredi başvurusu yapıldığında bu kredi limitinin hesaplanmasında belirli kriterler belirlenmektedir. Kullanılacak olan kredinin geri ödenme vadesi ve faiz oranları en önemli faktörlerdir. Asgari ücrete tabi olan tüm gelirlerde bu hesaplama yapılmaktadır. Kanuni olarak aylık olarak ödenebilecek olan kredi taksit miktarı en fazla 5 bin 701 TL'dir. Kredi notu bu aşamada son derece önemlidir.