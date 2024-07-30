Ashab-ı Kehf mağarasındaki tarihi taşlara yazı yazdılar! Tarihi mağarada büyük ayıp

Kahramanmaraş'ta inanç turizmi açısından önemli yer tutan Ashab-ı Kehf ziyaretçi akınına uğruyor. Afşin ilçesindeki Ashab-ı Kehf 'e yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterse de batıl inançlarla buradan medet uman kişiler, mağaraya zarar veriyor.

MAĞARADAKİ DUVAR VE TAŞLAR DİLEK YAZILARI İLE DOLDU

Kahramanmaraş turizmi açısından büyük öneme sahip olan Yedi Uyurlar Mağarası, hamile kalmak isteyen, kısmet arayan ve hastalığına şifa bulmak isteyenler tarafından adeta talan ediliyor. Mağaradaki tarihi taşlar ile duvarlara dilek yazıları yazılıyor. Yazılarda kmileri tılsım işaretleri yaparken, kimisi dileğini kimisi de ise sevgilisinin adını taşlara kazıdığı görülüyor.

YAZILARIN YÜZDE 70'İ SİLİNEBİLDİ

Hurafe inanışlar nedeniyle Ashab-ı Kefh külliyesine büyük zararlar verildiğini belirten bir killiye görevlisi; "Maalesef Yedi Uyurlar Mağarasından medet uman batıl inanışlı insanlarımızı var. Yedi uyurların 309 yıl uyudukları bu mağaranın girişindeki tarihi taşlara ve duvarlara tılsım dahil birçok işaret yapıyorlar. Kimileri sevdiğinin adını yazıyor, kimisi ise hastalığına şifa için bir şeyler yazıyor. Bu yazıların yüzde 70'ini özel bir ekip sayesinde silmeyi başarsak ta bir kısmı hala duruyor. O yazıların silinmesi de daha profesyonel bir çalışma gerektiriyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz hurafelere inanmamaları ve Ashab-ı Kefh'e zarar vermemeleri" diye konuştu.