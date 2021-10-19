Aşı karşıtından aşı çağrısı

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde aşı olmadan yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 41 gün yoğun bakımda kalan Halis Taş (51), aşı çağrısında bulundu. Karşı olduğu içinaşıyaptırmayan ve maske takmaya da özen göstermeyen Taş, 2 ay önce Kovid-19'a yakalandı. Kaldırıldığı hastanede 41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Taş, "Bir nefes dünyaya değer. İki aydır nefesi zor alıyorum. İlk zamanlar aşıya karşıydım. Yani 'yalan, hurafe, aşı şöyle yapıyormuş'... Ama sonuç gösterdi ki esas onlar yalanmış. Anladım aşının önemini" dedi.