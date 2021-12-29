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Giriş Tarihi: 30.12.2021

‘Aşı olmam’ dedik nefessiz kaldık

‘Aşı olmam’ dedik nefessiz kaldık
İKI doz aşılama oranınının en düşük olduğu il Şanlıurfa'da, Kovid-19'a yakalananlar ve hastalığı ağır geçirenler pişmanlıklarını anlattı.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Aziz Menteş (43): Ben maske kullanmadığım için hastalığa yakalandım, aşı da yaptırmadım. Aşıya karşı olduğuma pişman oldum. 10 gündür hastanedeyim, perişan haldeyim. Bütün vatandaşlar aşılarını yaptırsın. İhmalkârlık yapmayın. Ben ihmalkârlık yaptım, şimdi bu durumlara düştüm. Bütün aile fertlerini aşı olmaya gönderdim. Aynı apartmanda ağabeylerim, annemler var, hepsi aşılarını yaptırdı. Ben de buradan çıktıktan sonra 12 yaşından büyük çocuklarıma da aşı yaptıracağım.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve aynı zamanda diyabet hastası olan Mehmet Alpak (60): Zamanımın büyük bölümünü küçükbaş hayvanlarıma bakarak geçiriyorum. Kırsalda çadırda ailemle kalıyorum, bu nedenle insanlarla çok bir araya gelmiyorduk. O yüzden aşı olmadım. Bazen ihtiyaçlarımı gidermek için şehir merkezine geliyordum. Hastalığı nasıl, kimden kaptığımı da bilmiyorum. Hastalık nedeniyle nefes alamaz oldum, mecbur hastaneye geldim. Aşı olmayı sürekli ağırdan aldım, ta ki hastalanana kadar. Aşı olmadığım için pişmanım, keşke zamanında aşıyı yaptırmış olsaydım. AA

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‘Aşı olmam’ dedik nefessiz kaldık
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