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Giriş Tarihi: 22.11.2021 15:07 Son Güncelleme: 22.11.2021 15:23

Aşı olmayan biyokimya uzmanı doktor koronavirüse yenildi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Aşı olmayan biyokimya uzmanı doktor koronavirüse yenildi

Trabzon’da Covid-19 aşısı olmadığı öğrenilen tıbbi biyokimya uzmanı Dr. Nizar Türker (42), 2 ay önce koronavirüse yakalandı.  2 aydır hastanede tedavi gören Dr. Türker hayatını kaybetti. Koronavirüs aşısı olmadığı öğrenilen Dr.Türker, meslektaşları tarafından son yolculuğa uğurlandı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tıbbi biyokimya uzmanı Dr. Nizar Türker, 2 ay önce korona virüse yakalandı.

Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi altına alınan Dr. Türker, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde entübe edilerek yaklaşık 1 aydır tedavi gören doktor Türker, önceki gece hayatını kaybetti. Covid-19 aşısı olmadığı ve hastanede tedavi altındayken hayatını kaybeden Dr.Türker, Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.

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Aşı olmayan biyokimya uzmanı doktor koronavirüse yenildi
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