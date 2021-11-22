Aşı olmayan biyokimya uzmanı doktor koronavirüse yenildi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tıbbi biyokimya uzmanı Dr. Nizar Türker, 2 ay önce korona virüse yakalandı.
Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi altına alınan Dr. Türker, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde entübe edilerek yaklaşık 1 aydır tedavi gören doktor Türker, önceki gece hayatını kaybetti. Covid-19 aşısı olmadığı ve hastanede tedavi altındayken hayatını kaybeden Dr.Türker, Akçaabat ilçesi Kavaklı Rahman Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.