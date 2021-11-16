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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Aşı olmayan mahkeme başkanı koronaya yenildi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Aşı olmayan mahkeme başkanı koronaya yenildi
Erzurum Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan (43), eşi Vesile ve 10 yaşındaki kızları Elif ile birlikte, geçen 25 Eylül'de Kovid-19'a yakalandı. Eşi ve kızı hastalığı hafif atlatırken, durumu ağırlaşan Demirhan, Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aşı olmadığı belirtilen Demirhan, dün doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Erzurum Adliyesi'nde Demirhan için tören düzenlendi. Törene Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, hâkim ve savcılar, Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, adliye çalışanları ile Demirhan'ın eşi Vesile ve annesi Şükran Demirhan ile yakınları katıldı. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, "Ümit başkanımızın iyi bir insan olduğuna, bu dünyada iyilikler yaptığına ve aynı zamanda adaletli bir hakim olduğuna şahidiz. Allah şahitliğimizi kabul etsin" dedi. Duanın ardından Demirhan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gümüşhane'ye gönderildi.

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Aşı olmayan mahkeme başkanı koronaya yenildi
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