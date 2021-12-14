"Aşı olmayı ihmal ettim, yoksa aşı karşıtı falan değildim"

Aşı yaptırmayı ihmal ettiği için yakalandığı koronavirüsü yoğun bakımda geçiren 39 yaşındaki araştırma görevlisi Gökhan Korkmaz "Kesinlikle aşı ihmal edilmemeli, her dakika pişman oldum. Aşı olmak dini, milli, insani, vicdani bir sorumluluktur." dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastanede mücadele veren Kovid-19 hastası Şırnak Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi Gökhan Korkmaz, "Her dakika pişman oldum. Aşı olmak dini, milli, insani, vicdani bir sorumluluktur" dedi.

18 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde 18 gün yoğun bakım servisinde tedavi altında kalan Korkmaz, önce eşinin ardından da kendisinin salgına yakalandığını ifade etti. Korkmaz yaptığı açıklamada, "Gerçekten bazen küçük şeylerin bile peşinde koşuyoruz ama büyük işleri ihmal ediyoruz. Kesinlikle aşı ihmal edilmemeli, her gece her dakika pişman oldum. Yoğun bakım ünitesinde akşam oluyor sabah olacak mı diye gün geçiyor. Özellikle geceleri nefes alabilecek miyim korkusu yaşıyorsun. Gerçekten pişmanlık üstüne pişmanlık yaşıyorum. Aşı ihmale gelmeyecek bir şey. Aşı olmayarak çevrenizdekileri riske atıyorsunuz, devlete masraf yaratıyoruz. Ben bir aydır burada yatıyorum yazık değil mi? Devletimize, milletimize, ailemize, çevremizdekilere karşı kendimizi sorumlu hissetmeliyiz" diye konuştu.