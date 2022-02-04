Aşıdan sonra ilaç da güçlü bir silah oldu

Kovid’i hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacına onay çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı
İngiltere'de de kullanıma başlanan Molnupiravir ilacının Türkiye'de Kovid-19'a karşı kullanımı için Bilim Kurulu'ndan karar çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir ilacının 65 yaş üstü ve kronik hastalarda gelecek hafta kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Molnupiravir, Kovid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor. Enfeksiyon uzmanları ilacın Kovid'e yakalanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalarda ilk 5 gün içinde başlanması gerektiğini belirterek "Bu ilacın en önemli özelliği hastalığın erken döneminde verildiği zaman ağır seyretme riski olan hastalarda hastalığın ilerlemesini engellemesi" olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, 'Molnupiravir' ilacının kullanılmaya başlanacak olmasını şöyle değerlendirdi:
HASTANEYE YATIŞI ÖNLER Prof. Dr. Haluk ERAKSOY (İstanbulÜniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi EnfeksiyonHastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim DalıBaşkanı): Tedavide rahatlık sağlayacak. İyi bir fırsat. 65 yaş üstü hastalarımız koronavirüs ile birlikte altta yatan hastalıklarla birleşince tedavi etmekte güçlük çektiğimiz hasta grubu. Hayatta kalmaları için büyük mücadeleler verdiğimiz hastalarımız. Şimdi bu ilaçla onlara öncelik tanınıyor. Aşılar yeni tip koronavirüsten korunmamız için güçlü bir silahtı. Bu ilaca ilk 5 gün içinde başlanması gerekiyor. Hastaneye yatışlar bu sayede önlenmiş olacak.
GÜNDE 2 KEZ VERİLECEK Prof. Dr. Zekaver ODABAŞI (MarmaraÜniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma HastanesiEnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Üyesi): Hastalığın ilk 3-5 günü içinde verilecek. Ayaktan hastalarda hap olarak verilecek. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarda kullanılacak. Yüzde 50 civarında hastaneye yatış ve ağır hastalığa yakalanma riskini engelleyecek. 5 gün sabah akşam olmak üzere günde 2 kere verilecek. Gebelerde kullanılmaması lazım. Hastalık gebelerde ağır seyreder ama yapılan deneylerde fetüse zarar verdiği görüldüğü için gebelerde kullanılmayacak.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Uzm. Dr. Rıdvan KARAALİ (CerrahpaşaTıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KlinikMikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi): Hastalığın erken aşamasında verildiği zaman ağır seyretme riski olan hastalarda hastalığın ilerlemesini engellediği saptandı. 65 yaş üstünün tercih edilmesi bu grup hastalarda Kovid'in ağır seyretme eğilimi daha yüksek ve bu grup hastalarımızda altta yatan hastalıklar da var. İlerleyen zamanlarda bu ilacın diğer popülasyonda da kullanılması hastalığın seyriyle alakalı bir durum. Temas eden kişilerde hastalığı önleyip önlemeyeceğine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Bu dönemde hastalığın bulaşmasını engellediğini gösteren veriler önümüze gelirse, temaslı riskli grupta hastalığın geçişini önlediği kanıtlanırsa bu grupta da kullanılabilir.