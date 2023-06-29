Aşık olduğu iş arkadaşını öldürdü

Adana'nın Çukurova ilçesinde dün sabah saatlerinde tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi. Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan'a platonik aşık olduğu ileri sürülen Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla dehşet saçtı. Önce Erdoğan'a kurşun yağdıran Sebuktekin daha sonra kendisini öldürdü. Tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi. 2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.