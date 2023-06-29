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Giriş Tarihi: 29.6.2023

Aşık olduğu iş arkadaşını öldürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Aşık olduğu iş arkadaşını öldürdü
Adana'nın Çukurova ilçesinde dün sabah saatlerinde tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğan ve Rıdvan Sebuktekin (29) iş yerine geldi. Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan'a platonik aşık olduğu ileri sürülen Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla dehşet saçtı. Önce Erdoğan'a kurşun yağdıran Sebuktekin daha sonra kendisini öldürdü. Tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi. 2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Aşık olduğu iş arkadaşını öldürdü
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