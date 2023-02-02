Haberler Yaşam Haberleri Aşık Veysel’den ilham alarak yarışacaklar
Giriş Tarihi: 2.2.2023

Aşık Veysel’den ilham alarak yarışacaklar

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aşık Veysel’den ilham alarak yarışacaklar
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla "Genç Sanat: 9. Güncel Proje Yarışması" düzenleniyor. Yarışmanın teması, 2023'ün UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla onun en ilk akla gelen dizesi "Uzun İnce Bir Yoldayım" olacak. Günümüz sanatının başlıca dinamikleri olan resim, heykel, fotoğraf, video, yerleştirme, yeni medya, karışık teknik gibi yenilikçi üretimlerin teşvik edilerek daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen yarışma, genç sanatçıların, Âşık Veysel'in ifade gücünü, onun gönül gözünden hayata ve sanata bakış açısını anlamalarını ve anlatmalarını sağlayacak. Yarışma sonunda 5 esere 24'er bin lira başarı, 5 esere 12'şer bin lira mansiyon ve 20 esere de 3 bin 500'er lira sergileme olmak üzere toplam 250 bin lira para ödülü verilecek. Yarışma başvuruları 14 Ağustos - 4 Eylül 2023 tarihleri arasında e-devlet bağlantılı https://gorselsanat. ktb.gov.tr/ internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Yarışma şartnamesine de aynı adresten ulaşılabilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

İstanbul Havalimanı için "Dünyanın en iyisidir" diyen ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medyada linç edildi
Son dakika! Başkan Erdoğan: Menderes'i astılar şimdi sloganını çalıyorlar
Bolu Dağı Tüneli’ndeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Acı haber geldi: İstanbul yolu kapandı!
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu "Ben Kemal geliyorum" demişti! CHP'li Tanrıkulu 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
Cezaevlerinde kapsamlı değişiklik
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Afyonkarahisar Dinar'da korkutan deprem
Almanya'da çocuklara eşcinsellik dayatması!
Son dakika haberi: Galatasaray geriden geldi 3 puanı kaptı! Icardi yıldızlaştı Aslan güldü...
N’aber muhafazakâr
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşık Veysel’den ilham alarak yarışacaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA